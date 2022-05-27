МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 6 июня включительно составит 121,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 76,5 долларов, кукурузы — 73,9 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза. В Минсельхозе озвучили схему экспорта российского зерна в новом сезоне

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 373,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 294,3 доллара, на кукурузу — в 290,7 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы России с 25 по 31 мая включительно составляет 110,5 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 76,5 доллара, кукурузы — также 76,5 доллара за тонну. Минимальное значение пошлины на экспорт пшеницы из РФ в текущем году действовало с 16 по 22 марта, когда она составляла 86,3 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.