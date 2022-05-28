МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Европе ожидается дальнейшее увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции в связи с ограничениями на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, а также возникшего на этом фоне дефицита. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. CBS News: в США назвали самую стабильную и эффективную валюту в мире

Издание отмечает, что из-за изъятия с рынка российских азотных и комплексных и белорусских калийных удобрений сократится их использование, а также снизится урожайность зерновых культур.

Согласно опубликованным данным, ЕС импортировал из России 4,6 миллиона удобрений, а их потребление по всей Европе составило около 13 миллионов тонн.