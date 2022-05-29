МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений. Хуснуллин рассказал о переходе на рубли на освобожденных территориях

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума заявил, что Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.

"(Переход на оплату в рублях — ред.) поставок зерна, удобрений — всё за рубли", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.