МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной портал ZimLive. Захарова: США провоцируют продовольственный кризис на Украине

Как отмечает портал, фермеры в Зимбабве не хотят продавать кукурузу правительству по установленным им низким ценам. По данным портала, власти покупают у фермеров кукурузу за 75 тысяч зимбабвийских долларов (менее 180 долларов США) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов США. Поэтому многие фермеры предпочитают продавать свою продукцию частным покупателям.

В связи с этим постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.

В частности, как сообщает портал, теперь власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому "ни одно физическое лицо, законодательно учреждённый орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна". Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.