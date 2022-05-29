МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Москва взяла под контроль мировой рынок пшеницы и обвиняет страны Запада в создании фальшивого зернового кризиса вокруг Украины, пишет обозреватель британского издания The Times. Американский профессор назвал положение в экономике США отчаянным

По его мнению, указание президента России Владимира Путина увеличить сельскохозяйственный экспорт страны в 2024 году на 50% будет реализовано.

Самая большая победа российского лидера, о которой можно с говорить уверенно, считает автор, это пшеница.

"Более 20 миллионов тонн украинского зерна гниет в элеваторах и торговых судах по всей стране, не будучи способными добраться до места назначения. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы в мире, и ее блокада подняла мировые цены на зерно на 60% с начала года до почти рекордного уровня", — пишет издание.

По данным аналитической компании по аграрным рынкам AgFlow за прошлый месяц — когда экспорт пшеницы из Украины упал на 32% по отношению к апрелю прошлого 2021 года — российский экспорт вырос на 18%. Издание считает, что в этом сезоне бюджет РФ уже получил 1,9 миллиарда долларов доходов от налогов на экспорт пшеницы.

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