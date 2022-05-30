МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Аграрии Забайкальского края увеличили площадь посевов льна в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. Аграрии попросили власти расширить поддержку сельского хозяйства

"Сельхозорганизации края завершили сев льна. Данная масличная культура посеяна на площади 13,1 тысячи гектаров, тогда как по итогам прошлого года хозяйства провели посевные работы на 2,4 тысячи гектаров. Кроме того, благоприятные погодные условия позволили завершить сев льна раньше намеченных сроков – к примеру, год назад на текущую дату было засеяно лишь 620 гектаров", — цитирует пресс-служба Бочкарева.

Уточняется, что лен масличный в 2022 году посеяли на территории семи муниципальных районов Забайкалья. Наибольшая посевная площадь отмечена в Чернышевском районе – 4,2 тысячи гектаров. В Александрово-Заводском районе этой культурой засеяно 3 тысячи гектаров. Агропредприятия Калганского района провели сев льна на площади 1,8 тысячи гектаров.