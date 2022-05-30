МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Запрет Соединенных Штатов Америки на импорт краба из России вступит в силу в середине июня этого года, но российские добытчики из-за разрушенной логистической системы уже столкнулись с трудностями при отгрузке товара за границу, пишет газета "Коммерсант". FT: передача российских активов Украине может быть опасна для Запада

На долю США и стран Евросоюза приходилась почти половина экспорта краба российскими предприятиями.

Перенаправить освободившиеся объемы товара на внутренний рынок компании не с: в России существуют жесткие требования по содержанию природного мышьяка в переработанном улове.

Потребителям из азиатских стран необходим только живой краб, а это способны обеспечить не все экспортеры.

По мнению производителей, сейчас есть только один выход из ситуации: приостановить промысел.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, в целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков грозит потерей свыше $4 миллиардов в год.