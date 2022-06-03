НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — ПРАЙМ. Индия запретила экспорт пшеницы для того, чтобы остановить спекуляций на рынке этого зерна, сообщил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе. Индийский министр отверг обвинения в политизации закупок нефти

Кроме того, решение было связано с негативным влиянием на внутренний рынок цен на этот товар, отметил он.

"В этом году, до того, как жара очень сильно ударила по нам, ожидалось, что у нас будет значительный экспорт… Но то, что мы увидели, было своего рода наскоком на нашу пшеницу", — рассказал министр.

По его словам, Индия обычно экспортирует в среднем 2-3 миллиона тонн пшеницы. В прошлом финансовом году экспорт вырос до примерно 7 миллионов тонн. Однако сейчас покупателей с низким доходом начали вытеснять, пшеница продается, но фактически складируется для продажи, сообщил Джайшанкар.

"Так что в некотором смысле наша добрая воля использовалась для спекуляций. Поэтому мы должны были что-то сделать, чтобы остановить это, потому что это также повлияло на нас, когда цены дома росли", — пояснил он.

При этом, заявил глава МИД, в этом году Индия экспортировала пшеницу примерно в 23 страны, объем поставок вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Так что на самом деле (экспорт — ред.) растет и растет… Мы не хотим, чтобы с пшеницей произошло тоже, что произошло с вакцинами – когда богатые люди покупали вакцины, а бедные были предоставлены богу", — сказал Джайшанкар.