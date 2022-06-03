МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс". Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы с 8 июня

"Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация наблюдалась за последние 10 лет лишь один раз – в 2018 году, когда имело место резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран-производителей", – говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".

Так, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина) с поставкой в июле (новый урожай) возросли за неделю на 7,5 доллара – до 420 долларов за тонну. Средняя цена на французскую пшеницу (11,5% протеина) опустилась за неделю на 23 доллара, до 443 долларов за тонну, американскую – на 34 доллара, до 425 долларов.

"В свою очередь биржевые котировки на Чикагской бирже снизились до минимума за четыре недели на фоне надежд рынка на выпуск украинского зерна из черноморских портов, анонсирования снятия части барьеров на пути российского экспорта зерна и удобрений, прогнозируемых дождей во Франции и ускорения сева в США", — пишут эксперты. Захарова рассказала о порядке вывоза зерна из Украины

Они отмечают, что темпы сева яровой пшеницы в США впервые за долгое время превысили ожидания рынка, однако задержка остается очень существенной, как и в Канаде. В России сев яровых зерновых продолжает отставать в Поволжье и на Урале, но темпы существенно выросли, и отставание может быть нивелировано в ближайшие две недели.

"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.