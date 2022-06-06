МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Власти Сахалина увеличили объём помощи местным сельхозпроизводителям и направили на их поддержку более 218 миллионов рублей, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. Власти Японии поделились планами на "Сахалин-2"

"Такое решение было принято, чтобы поддержать наших аграриев в условиях западных санкций. Мы в два раза увеличили размер возмещения на реализацию мясного молодняка, компенсируем часть затрат на удобрения, семена картофеля и кормовых культур, ввели субсидии на содержание коров", – написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, на поддержку развития сельского хозяйства из бюджета области выделено 218,7 миллиона рублей. В целом, в регионе действует масштабная программа поддержки агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Есть и конкретные результаты — Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами.

Как уточнили в правительстве области, в связи с ростом стоимости минеральных удобрений размер возмещения расходов за счет средств областного бюджета увеличен с 30 до 50 процентов, исходя из действующих цен на минеральные удобрения.

"Кроме того, теперь сахалинские аграрии, которые приобрели семенной материал, а именно травы кормовых культур, высокопродуктивные семена картофеля или минеральные удобрения в текущем году, смогут возместить расходы за счет субсидии из областного бюджета до момента посева, а после завершения посевной кампании получить окончательный расчет", – уточнили в пресс-службе правительства.