МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений, сообщает ведомство. Путин рассказал о последствиях санкций против производителей удобрений

"Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ и затрагивают реализацию азотных и азотосодержащих удобрений. Они занимают значительную долю в структуре потребления удобрений", — говорится в сообщении. Указывается, что эта дополнительная мера позволит обеспечить сырьем отечественных аграриев на недискриминационной основе.

Так, производителям рекомендуется разработать торгово-сбытовые политики, предусматривающие предельные цены реализации этих видов удобрений, которые формируются на основании базовых цен, средней стоимости за период май-июль 2021 года и индексации ниже существующего уровня инфляции. ФАС подчеркивает, что предварительно проекты таких документов рекомендуется согласовать с ведомством.

Кроме того, в рекомендациях для дистрибьюторов предусмотрена наценка на определенное значение от предельной цены реализации удобрений. Помимо этого, дистрибьюторам рекомендуется предоставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки сырья, конечном размере наценки, затратах на хранение и транспортировку.

"Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе расторгнуть с ним соглашение", — указывает ведомство.

По мнению службы, внедрение дополнительного механизма обеспечит удовлетворение спроса на внутреннем рынке минудобрений и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.