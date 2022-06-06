РИМ, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призывает срочно решить вопрос с украинским зерном, поскольку от его поставок зависят сотни миллионов человек. Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью

Как отмечается в сообщении организации, обеспечить поставки необходимо до того, как текущий всемирный кризис выйдет из-под контроля. Глава ВПП Дэвид Бизли заявил, что 44 миллиона человек "по всему миру идут к голодной смерти", хотя украинские зернохранилища заполнены: в Одессе и других украинских черноморских портах остаются "миллионы кубических тонн зерна", дополнительные объемы остаются на кораблях, которые не могут выйти в море.

При этом отсутствие свободного места в хранилищах может привести к невозможности разместить новый урожай зерна этим летом, в результате чего он просто пропадет, пока мир пытается остановить ставший уже "катастрофическим" всемирный кризис голода, заявила организация.

"Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", — подчеркнул Бизли.

"У нас остается мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить", — добавил он и призвал все вовлеченные стороны "разрешить поставку зерна из Украины".