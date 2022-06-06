МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые трейдеры увеличивают объемы закупок индийского риса, опасаясь, что местные власти введут запрет на продажу этой крупы вне страны — ранее правительство Индии приняло аналогичный запрет по экспорту пшеницы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В ООН призвали срочно решить вопрос с украинским зерном

В середине мая министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов, подписанных ранее даты введения запрета, либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии.

"Неожиданный запрет Индии на экспорт пшеницы побудил торговцев рисом увеличить закупки (риса — ред.) и разместить заказы на более длительные поставки, опасаясь, что крупнейший в мире экспортер риса может ограничить и эти поставки. За последние две недели трейдеры подписали контракты на экспорт миллиона тонн риса для поставок с июня по сентябрь", — говорится в сообщении.

Источники также уточнили, что трейдеры вскоре после подписания контрактов открывают аккредитивы, чтобы гарантировать задокументированный объем экспорта, даже если Индия решит его ограничить.

Агентство отмечает, что в этом году Индия уже отправила на экспорт примерно 9,6 миллиона тонн риса. Кроме того, на эту страну приходится более 40% мировой торговли рисом.