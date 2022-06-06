МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Аграрии в Бразилии приступили к испытаниям сорта генетически модифицированной пшеницы, устойчивой к засухе. Об этом сообщили сотрудники государственной корпорации по исследованию сельскохозяйственных культур Embrapa. Coldiretti сообщила о падении мировых цен на пшеницу на десять процентов

По словам представителя компании, испытания происходят в сотрудничестве с аргентинской компанией Bioceres (BIOX.BA), разработавшей сорт пшеницы HB4, который способен давать хороший урожай в засушливую погоду.

Глава Embrapa Жорже Лемайнски в интервью агентству Рейтер заявил, что пшеница растет на опытных полях в районе Бразилиа, где ранее традиционно выращивалась соя и кукуруза. Результаты эксперимента предположительно будут готовы в августе.