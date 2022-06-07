МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Урожай зерновых в Казахстане в текущем году ожидается на уровне среднегодовых, пшеницы — в объеме 13-13,5 миллиона тонн, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Госдеп США: визит Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна

"Все факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, мы прогнозируем на уровне 13-13,5 миллиона тонн. Мы ожидаем дожди, если они будут, то тогда примерно на 15% больше урожая прошлого года будет", — сказал он на заседании правительства во вторник.

Казахстан по результатам завершившейся уборочной кампании в 2021 году намолотил 16,4 миллиона тонн зерна, что на 18% меньше, чем в 2020 году. По итогам 2020 года Казахстан собрал 20 миллионов тонн зерна в сравнении с 17,4 миллиона тонн годом ранее.