МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Казахстан продлит до 1 сентября квотирование на вывоз из страны пшеницы и муки, сообщил глава минсельхоза республики Ербол Карашукеев. Казахстан переименовал свою экспортную нефть из-за антироссийских санкций

Квота на экспорт пшеницы и муки была введена Казахстаном в апреле текущего года, срок ее действия истекает 15 июня. Размер квоты составляет 1 миллион тонн для пшеницы и 300 тысяч тонн для муки. При этом 10% продукции должны поставляться на внутренний рынок по сниженной фиксированной цене.

Карашукеев отметил, что из квоты по зерну было выбрано около 40%, по муке — порядка 70%.

"Сейчас мы принимаем решение, анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", — добавил министр.

Как заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, власти обеспечат продовольственную безопасность страны даже в случае неблагоприятных погодных условий. По его словам, засушливый прошлый год не помешал сельскохозяйственной отрасли полностью снабдить зерном внутренний рынок.