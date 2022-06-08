МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Более 800 гектаров новых виноградников заложат в этом году в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Дагестане построят пять солнечных электростанций

"На 2022 год планируется увеличение площади виноградных насаждений до 26,6 тысячи гектаров путем закладки новых 878 гектаров и с учетом раскорчевки выбывших из эксплуатации виноградников — 460 гектаров", — говорится в сообщении.

По информации властей, на долю Республики Дагестан по итогам 2021 года приходится 27% виноградников России. Общая площадь виноградников составляет 26,2 тысячи гектаров, в том числе за сельскохозяйственными организациями — 16 569 га, КФХ ИП – 3 422 гектара, хозяйства населения – 6 245 гектаров.

На развитие виноградарства и виноделия предусмотрены средства в сумме 519 миллионов рублей — больше чем в два раза превышающие объемы финансирования 2021 года (226,4 миллиона рублей), в том числе: из федерального бюджета – 493 миллиона рублей, из республиканского – 26 миллионов рублей.