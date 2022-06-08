ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Рост цен на топливо в США вдвое увеличил затраты фермеров на посевную в этом году, рассказал РИА Новости представитель Управления сельского хозяйства штата Огайо Тай Хиггинс. В Венесуэле рассказали о "санкционном бумеранге" для США и Европы

В июне 2021 года галлон дизельного топлива в США стоил около 3,19 доллара, на этой неделе, по данным Американской Ассоциации автомобилистов, стоимость дизеля установила очередной исторических рекорд, достигнув 5,64 доллара за галлон. Для сравнения, по официальным данным, в последнюю неделю президентства Дональда Трампа в январе 2020 года стоимость галлона дизеля составляла 3,03 доллара.

"Дизель не единственное, но самое необходимое в сельском хозяйстве топливо", — рассказал Хиггис РИА Новости. "Когда вы думаете о посевной, представьте, сколько тракторов используют дизель, работая день и ночь. То, что раньше в прошлом году требовало 300-400 долларов в день, теперь достигает тысячи", — рассказал представитель властей.

Как рассказал фермер органического хозяйства из Калифорнии Хавьер Замора, в этом году посевная требует от него двойных затрат. "Рост цены на дизель — большая проблема, потому что мы поставляем свою продукцию прямо в магазины, больницы и школы, поэтому количество денег, которые идут на это и на трактора, практически удвоилось в сравнении с прошлым годом, так что правда сильно бьет по прибыли", — говорит Замора. Финляндии предрекли "напряженную" зиму

Фермер занимается проблемами сельского хозяйства более 40 лет, 10 из них — на собственной ферме. Он опасается, что нынешний рост цен может оказаться более продолжительным, чем ожидается. "Опасаюсь, что это затянется и у нас будут проблемы не один сезон", — сетует собеседник агентства. Он добавляет, что еще до скачка цен на топливо из-за пандемии коронавируса выросли цены на упаковку и ряд другой продукции, от которой зависит его бизнес.

Помимо топлива по карману фермеров ударяет рост стоимости семян, удобрений и оборудования, отмечает Хиггинс.

"Это очень напряженно и заставляет фермеров думать о том, как они работают, более осознанно расходовать деньги, чтобы продолжать заниматься тем, что они должны делать, чтобы собирать хороший урожай", — говорит собеседник агентства.

Давление, по его словам, оказывают и значительно увеличившиеся затраты на удобрения. Собеседник агентства пояснил, что порядка 20% используемых американскими фермерами удобрений импортные — страна обеспечивает лишь 80% потребления, при этом отечественные производители в последние два года значительно пострадали из-за нарушений цепочек поставок и ряда природных катаклизмов.

Так, по данным Национальной федерации сельского хозяйства, в прошлом году цены на удобрения в США выросли на 300%. С сентября 2020 года аммиак подорожал на 210%, карбамид — более чем на 155%, жидкий азот — почти на 160%, еще три наименования удобрений подорожали по меньшей мере в три раза. Основными причинами роста цен в прошлом году стали выросшие затраты на энергоносители, перебои поставок, рост спроса, а также повышение цены на вещества вроде азота, калия и фосфора.

По расчетам Хиггса, подорожание последних лет, помноженное на текущие события на Украине, приводит к тому, что удобрения, которые используют американские фермеры, подорожали в общей сложности на 400%. "Это продолжит оставаться проблемой", — предупреждает эксперт отрасли.

По прогнозу Хиггинс, цены на продукты питания для американцев продолжат расти еще достаточно долго, однако, по его мнению, недостатка продуктов не будет. Он пояснил, что, несмотря на рост стоимости посевной, более высокие цены на конечный продукт — кукурузу, соевые бобы и пшеницу — позволят фермерам немного заработать или по крайней мере не понести убытки. Однако, признает он, переизбыток этих культур на рынке на фоне высоких затрат на производство может оказаться проблемой.

"Они найдут способ справиться, но проблема может оказаться в том, что они должны вкладываться в культуру, которая не покроет эти затраты", — говорит Хиггинс. Он признает, что ситуация пока не является таковой, но не исключил, что это будет возможно, если цены на расходные материалы продолжат расти.

Одной из причин роста топлива представители отрасли считают продолжающийся кризис на Украине. "Мир сегодня взаимосвязан, и то, что происходит в России и на Украине, очевидно затрагивает Америку и другие страны", — рассуждает фермер Замора. Он напоминает, что семена поступают из того региона, "безусловно, это имеет воздействие".

Почти треть мировых поставок пшеницы и ячменя, а также половина всего подсолнечного масла приходится на Россию и Украину. Западные страны обвиняют Москву в препятствовании украинскому экспорту, Россия в свою очередь отвергает эти обвинения, подчеркивая, что движение грузов из портов будут возможно, как только Киев разминирует порты.

В ситуации сложившегося на фоне событий на Украине продовольственного дефицита в мире, американские фермеры смогут не только покрыть собственные потребности страны, но также смогут помочь с компенсацией возникшего дефицита, уверен Хиггс. "Думаю, рынки говорят фермерам о том, что надо делать", — говорит эксперт, прогнозируя, что в текущем году в США можно ожидать "увеличения посевов пшеницы". По его словам, американские фермеры будут стараться изо всех сил обеспечить необходимой продукцией тех, кто в ней нуждается.