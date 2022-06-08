МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что морские поставки украинского зерна станут возможными лишь тогда, когда будет обеспечена безопасность страны. Эксперт назвал камень преткновения в переговорах России и Турции по зерну

"Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет", — заявил он телеканалу "Украина 24" и подчеркнул, что для Киева безопасность является "вопросом номер один".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.