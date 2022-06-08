МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сельскохозяйственные организации РФ к 1 мая засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы) 2,405 миллиона гектаров, сев проведен на 84,3% посевной площади по сравнению с площадью сева на ту же дату 2021 года (2,853 миллиона гектаров), сообщил Росстат. Песков рассказал о причинах продовольственного кризиса в мире

Сев кукурузы на зерно на 1 мая составил 428,1 тысячи гектаров, на 1 мая прошлого года — 233,3 тысячи гектаров. В 2020 году на ту же дату было засеяно 4,389 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых и 876,8 тысячи гектаров кукурузы.

Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях на 1 мая составляли 11,411 миллиона тонн, на 6,1% выше, чем на ту же дату 2021 года, в том числе пшеницы- 7,303 миллиона тонн (плюс 10,6%).

Объем реализации зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) по итогам четырех месяцев 2022 года сократился в годовом выражении на 6,1%, до 11,636 миллиона тонн, включая 8,616 миллиона тонн пшеницы (минус 2,2%).

В свою очередь, запасы по кукурузе к 1 мая выросли на 14,8%, до 1,865 миллиона тонн, а объем ее реализации за январь-апрель увеличился на 3,1%, до 2,389 миллиона тонн.

Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы.