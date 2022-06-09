МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ. Путин заявил, что у России не будет закрытой экономики

"У нас сейчас отечественных семян где-то примерно две трети используется. Нам в ближайшие пару-тройку лет нужно выйти на минимум 75%. Двигаться надо аккуратно, понимать, точно знать наши возможности и, зная их, двигаться поэтапно. Мы безусловно будем это делать", — сказал Путин.

Также во время встречи он сообщил, что в 2022 году урожай зерна в РФ может составить более 130 миллионов тонн, а экспорт в ближайшие годы может вырасти до 50 миллионов тонн.

"Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20, потом 30, в этом году… мы выйдем примерно на продажу 37 миллионов тонн. А через пару тройку лет это будет 50 миллионов тонн. То есть мы наращиваем производство. В этом году если Бог даст, это тоже очень важно, может даже самое главное, может быть у нас будет 130 с лишним миллионов тонн урожай", — подчеркнул Путин.