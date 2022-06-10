МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 92,8 доллара, кукурузы — 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза. В ООН предложили "пакетное" решение проблемы украинского зерна

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 317,6 доллара, на кукурузу — в 305,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 76,5 доллара, кукурузы — 78,7 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.