Россия с 16 июня повысит пошлину на экспорт пшеницы
Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы с 16 по 21 июня до 131,6 доллара за тонну
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 92,8 доллара, кукурузы — 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 317,6 доллара, на кукурузу — в 305,5 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 76,5 доллара, кукурузы — 78,7 доллара за тонну.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.