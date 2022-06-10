МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) на 1 миллион тонн, до 40 миллионов тонн, следует из июньского обзора министерства. Лукашенко: Москва и Минск предложили семь вариантов вывоза зерна с Украины

Прогноз по урожаю пшеницы в России в 2022-2023 сельскохозяйственном году также повышен на 1 миллион тонн — до 81 миллиона тонн.

В обзоре говорится, что российский экспорт пшеницы достигнет рекорда благодаря большому урожаю и снижению конкуренции с другими черноморскими поставщиками. Также отмечаются дополнительные возможности для поставок на индийский рынок из-за низкого урожая и высокий спрос со стороны основных импортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Несмотря на экономические санкции и высокие экспортные пошлины, Россия по-прежнему может стать ведущим экспортером пшеницы в 2022-2023 сельхозгоду, поскольку страны-импортеры ищут доступные поставки", — говорится в обзоре.