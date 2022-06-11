МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. На Украине прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 миллионов тонн. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

Отмечается, что в 2021 году Украина собрала около 84 миллионов тонн зерновых, а в этом году украинское профильное агентство "АПК-Информ" прогнозирует урожай зерновых на уровне 41,4 миллиона тонн. То есть получается, что более 36% урожая просто негде будет хранить.

"Если смотреть на переходные остатки (зерна) с прошлого года и на прогноз по урожайности этого года, может быть дефицит хранилищ на уровне 15 миллионов тонн", — сказал Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, киевский режим сейчас закупает "мобильные элеваторные банки" и "большие пластиковые рукава" для того, чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 миллионов тонн зерновых.

Ранее агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году, в случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.