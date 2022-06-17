МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) сообщила о подписании с китайской государственной корпорацией China Chengtong International Investment соглашения о поставках зерна на сумму более 2 триллионов рублей с расчетами в национальных валютах. В Астане заявили, что нужно урегулировать с Москвой меры по экспорту зерна

Согласно сообщению, стороны в рамках ПМЭФ договорились развивать инфраструктуру и увеличить производство зерновых, зернобобовых и масличных культур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также поставлять зерно на сумму более 2 триллиона рублей с расчетами в национальных валютах.

Помимо этого, Россия и Китай планируют организацию поставок с последующей локализацией производства на территории России технологического оборудования и сельхозтехники на сумму 150 миллиардов рублей, а также совместные инвестиции в размере 50 миллиардов рублей.