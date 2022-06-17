МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Топ-20 стран Азии и Африки, занимающие лидирующие позиции по темпам прироста ВВП, могут через два года удвоить долю импорта российской агропромышленной продукции, заняв таким образом пятую часть всего объема агроэкспорта из РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка на полях ПМЭФ. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 22 июня

"По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, объемы поставок продукции АПК из России в топ-20 наиболее быстро растущих рынков АПК среди дружественных стран могут вырасти с текущих 9% в денежном выражении до 15-20% в течении ближайших двух лет", — сообщили в пресс-службе.

На основании показателей темпа прироста ВВП на душу населения и прогнозов численности населения до 2030 года, в списке таких лидеров оказались Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Филиппины и 15 африканских стран. Поставки в эти страны продукции российского АПК по итогам 2021 года составили 3,4 миллиарда долларов.

Так, безусловным лидером в такой двадцатке импортеров продукции российского АПК является Египет: по оценке РСХБ, его доля из суммарного экспорта в эти страны составляет 55% (1,8 миллиарда долларов). На втором месте – Саудовская Аравия, с долей 21% (686 миллиона долларов). "Поставки в Саудовскую Аравию обладают значительным потенциалом роста: на данный момент продукция АПК из России занимает 3% импорта продукции АПК в страну, для сравнения – у Египта аналогичный показатель составляет 14%", — отмечают в РСХБ.

Быстрее всего в эти страны растут поставки мяса птицы (рост за 2021 год — в 3 раза, до 85 миллиона долларов), а также подсолнечного масла и нута, уточнили в пресс-службе. Сейчас в Египет и Саудовскую Аравию идут российские зерновые (пшеница, ячмень) — 2 миллиарда долларов по итогам 2021 года, подсолнечное масло (272 миллиона долларов); на третьем месте – говядина и мясо птицы (109 миллионов).

Пакистан — единственная страна Южной Азии, попавшая в топ-20 импортеров, — занимает в нем третье место (208 миллионов долларов, 6%); в поставках лидируют пшеница, нут и горох. Из стран Африки в списке фигурируют, например, Кения, Эфиопия, Сенегал, Мозамбик, Гвинея и Нигер: в эти государства из РФ экспортируется в основном пшеница (567 миллиона долларов), в разы меньше — мясо птицы (17 миллионов долларов), подсолнечное масло (7 миллионов долларов) и дрожжи (6 миллионов долларов).

"Диверсифицировать поставки в страны Африки российские сельхозпроизводители могут за счет мороженой рыбы, российской кондитерской продукции: шоколада, вафель и сахаристых кондитерских изделий", — считают в РСХБ. Для примера — поставки индейки в африканские страны за прошлый год выросли в 3,5 раза, до 13 миллионов долларов, а поставки подсолнечного масла — в 6 раз, до 7 миллионов долларов.