МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на сахар-сырец на ICE в пятницу растут в цене на сообщениях о том, что Индия с нового маркетингового года, который начинается в октябре, может установить потолок объема экспорта сахара из страны. Общий объем вывоза сахара за рубеж может быть ограничен на уровне 6-7 млн тонн. Об этом в пятницу сообщает агентство Рейтер.

Индия, крупнейший производитель сахара, 24 мая установила лимит на экспорт сахара в 10 млн тонн до конца текущего маркетингового года. Подобные меры необходимы для обеспечения достаточного предложения и сдерживания внутренних цен.

Июльские фьючерсы на сахар-сырец недавно торговались с повышением на 1,7%, по 18,89 цента за фунт. В среду котировки опускались до минимума 18,38 цента.