МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Риски, связанные с внешним санкционным давлением, являются первостепенными для российского АПК, заявил РИА Новости аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

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"По нашему мнению, приоритетными все-таки являются риски, связанные с внешним санкционным давлением", — сказал Мамедов. По его словам, с традиционным риском — чрезвычайными ситуациями природного  характера — отрасль сталкивается практически ежегодно, и властями предпринимаются меры для нивелирования негативных последствий.

Из рисков, связанных с внешними санкциями, наиболее значимыми, по мнению Мамедова, являются два: адаптация бизнеса к новым производственным и логистическим цепочкам и необходимость снижения импортозависимости по таким важным позициям, как селекция, семеноводство и генетика.

"По экспертным оценкам, зависимость от импорта инкубационного яйца достигает порядка 36%. Кроме того, самообеспеченность семенным материалом составляет 65%, а по таким культурам, как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, импортозависимость находится в диапазоне от 50% до 90%", — сообщил аудитор. Помимо этого, критически важными импортируемыми товарами в условиях введенных санкций он считает также сельхозтехнику и оборудование, средства защиты растений и ветеринарные препараты.

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Из проблем, с которыми отрасли приходится сталкиваться, наиболее важными являются материально-техническое оснащение и эффективное использование земель сельхозназначения: например, в сельхозорганизациях за последние три года отмечается снижение количества тракторов и комбайнов на 4%, свеклоуборочных машин – на 9,5%, сеялок – на 10,8%.

"Кроме того, в агросекторе около 50% составляет техника со сроком эксплуатации свыше 10 лет", — сказал Мамедов, заметив, что в условиях санкционного давления этот вопрос требует особого внимания. Что касается заброшенных сельхозземель, то их площадь, по экспертным данным, достигает около 40 миллионов гектаров, еще порядка 44 миллионов гектаров не используются, а более 70% оросительных и осушительных систем нуждаются в проведении работ по модернизации.