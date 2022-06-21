МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в текущем году ожидает стабильных цен на свинину и роста ее производства, говорится в сообщении министерства. Аналитики сообщили о серьезном подорожании корма для собак

"Минсельхоз ожидает стабильной ценовой ситуации, а также положительной динамики производства свинины в 2022 году", — говорится в сообщении.

По мнению министерства, сохранению внутреннего спроса будет способствовать расширение "социальной поддержки" населения.

Там также напомнили о развитии новых каналов сбыта мясной продукции — например, работу, направленную на открытие новых рынков и увеличение объемов экспорта, чему может послужить и улучшение в стране эпизоотической ситуации. Недельные расходы россиян растут третью неделю подряд

Рентабельность производства при росте себестоимости позволяют сохранить и существенные меры господдержки предприятиям АПК, в том числе животноводческим хозяйствам, считают в министерстве.

В свою очередь, стабилизации ценовой ситуации на рынке кормов способствует ограничение экспорта зерновых культур — важной составляющей кормовой базы, продление импорта сои и соевого шрота и одновременное ограничение их вывоза за рубеж, заключили в Минсельхозе.