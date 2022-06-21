АНКАРА, 21 июн — ПРАЙМ. Делегация Минобороны Турции намерена посетить Россию в течение этой недели для обсуждения "глобальной зерновой проблемы", сообщил телеканал A Haber, ссылаясь на источники в администрации турецкого президента. Турция продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы"

Телеканал также уточнил, что встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по обсуждению зернового вопроса состоится на следующей неделе в Стамбуле.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.