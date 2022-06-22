На Украине оценили прямые убытки в аграрном секторе страны за три месяца
Министерство агрополитики Украины оценило прямые убытки страны в 4,3 миллиарда долларов за 3 месяца
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Прямые убытки в аграрном секторе Украины за последние три месяца составили 4,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в исследовании, проведенном министерством агрополитики и продовольствия страны совместно с центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute.
Согласно сообщению на сайте ведомства, убытки в аграрном секторе Украины за три месяца достигли 4,3 миллиарда долларов, что составляет почти 15% капитала страны. Непрямые убытки достигли 23,3 миллиарда долларов, отмечает министерство.