МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Прямые убытки в аграрном секторе Украины за последние три месяца составили 4,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в исследовании, проведенном министерством агрополитики и продовольствия страны совместно с центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute. Украина подтвердила подготовку к переговорам в Стамбуле по вывозу зерна

Согласно сообщению на сайте ведомства, убытки в аграрном секторе Украины за три месяца достигли 4,3 миллиарда долларов, что составляет почти 15% капитала страны. Непрямые убытки достигли 23,3 миллиарда долларов, отмечает министерство.