МОСКВА, 22 июн — ПРАМЙ. Представители министерств обороны России и Турции обсудили вопросы безопасного выхода турецких кораблей и вывоза зерна из украинских портов, передает Минобороны РФ. Делегации двух стран встретились в среду 22 июня в Москве. МИД: Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов

"Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов", — говорится в сообщении.

Делегаты также затронули вопрос обеспечения безопасного движения судов в Черном море. Кроме того, была подчеркнута важность двустороннего сотрудничества, направленного на обеспечения выхода судов из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд".

В результате переговоров представители России и Турции договорились продолжать консультации, добавили в ведомстве.