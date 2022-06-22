МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российские аграрии приступили к уборке урожая, первыми на поля вышли сельхозпроизводители Адыгеи, Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщает Минсельхоз РФ. Минсельхоз высказался о включении Coca-Cola в список параллельного импорта

"Российские аграрии приступили к уборке урожая. Первыми на поля вышли сельхозтоваропроизводители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — Адыгеи, Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края", — говорится в сообщении.

В целом по стране обмолочено 43,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 213,6 тысячи тонн. В отдельных регионах сейчас завершается яровой сев: на текущий момент работы проведены на площади 53,3 миллиона гектаров, годом ранее на аналогичную дату было засеяно 51,8 миллиона гектаров. Помимо этого, увеличились посевы сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои и картофеля.

"Общая посевная площадь в текущем году должна вырасти на 0,9 миллиона гектаров по сравнению с прошлым годом — до 81,3 миллиона гектаров. Это позволит нарастить валовые сборы, сохранить стабильную ситуацию на внутреннем продовольственном рынке и укрепить экспортный потенциал", — подчеркивают в министерстве.

Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.