МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Магаданской области совместно с фермерскими хозяйствами начали реализацию инвестиционных проектов по строительству трех овощехранилищ в регионе, которые помогут решить проблему импортозамещения овощной продукции, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства Колымы. Лидерами рейтинга по доступности жилья стали Магаданская область, ЯНАО, НАО

Последние овощехранилища на Колыме закрыли около 30 лет назад. Фермеры вынуждены были распродавать свою продукцию исключительно в сезон выращивания, а дальше регион переходил на завозную и в значительной степени импортную. Овощи привозили в регион судами и самолётами.

"Два овощехранилища строят в Магадане, одно в поселке Усть-Омчуг. Фермеры региона смогут хранить в них свою овощную продукцию. Оборудование для овощехранилищ уже куплено и идет в регион. Сдать их в эксплуатацию планируется уже этой осенью", — рассказал собеседник агентства.

Крупнейшее овощехранилище в Магадане строит фермерское хозяйство "Комарова" на условиях софинансирования — правительство региона в рамках инвестпроекта выделило 90% необходимой суммы, 10% фермерские, рассказал РИА Новости директор предприятия Сергей Комар.

"Овощехранилище будет на базе старого, давно закрытого и уже почти полностью разрушенного. На реконструкцию здания и оборудование в итоге уйдет 64 миллиона рублей. Оборудование здесь будет стоять российское, оно уже куплено и идет в Магадан. Температура хранения будет в зависимости от продукции. У капусты своя, у морковки своя и так далее. Оборудование будет поддерживать и температуру, и влажность", — рассказал Комар.

Он добавил, что новые овощехранилища позволят местным фермерам увеличить объемы выращиваемой продукции и ассортимент. Места в них предоставят всем нуждающимся фермерским хозяйствам региона.