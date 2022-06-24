МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" в 2022 году планирует увеличить производство овощей не менее чем в 1,5 раза, до 140 тысяч тонн, говорится в сообщении агрохолдиинга. В Магаданской области началось строительство сразу трех овощехранилищ

"Если в 2021 году общий урожай компании составил около 90 тысяч тонн овощей, то в текущем году задача увеличить производство овощей не менее чем на 50% — до 140 тысяч тонн", — сообщается в пресс-релизе. В частности, в текущем году посевные площади под картофель составили 1,5 тысячи гектаров, капуста была посажена на 189 гектарах площадей, свеклу и морковь — на 200 и 255 гектарах, а под луком находится 128 гектаров.