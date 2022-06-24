МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Проблема голода грозит в этом году многим регионам, в 2023 году из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 в Берлине по глобальной продовольственной безопасности. В МИД отвергли обвинения Запада в адрес России в перебоях в поставках зерна

По данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек. В 2022 году голод может быть объявлен во многих местах, отметил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что основные затраты фермеров связаны с удобрениями и энергоресурсами, цены на которые значительно выросли. Наибольшему риску в этой ситуации подвергнутся все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке и Америке.

"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", — заключил он.

Кроме того, Гутерреш заявил, что международное сообщество пытается разрешить продовольственный кризис путем достижения комплексной договоренности, которая обеспечит экспорт украинского продовольствия по сухопутному и морскому путям, а также выведет на мировые рынки продукты и удобрения из России.

По словам генсека ООН, эффективного решения глобального продовольственного кризиса не может быть без реинтеграции украинской пищевой продукции, а также российских продуктов питания и удобрений в мировые рынки.