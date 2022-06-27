В Турции заявили о достижении консенсуса по созданию оперцентра по зерну
В администрации Эрдогана заявили о достижении консенсуса по созданию оперцентра по зерну в Стамбуле
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.
"Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", — сообщил Алтун.
По его словам, власти Турции "с осторожным оптимизмом смотрят на то, что вскоре можно будет добиться ощутимого прогресса в этом отношении".