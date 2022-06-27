МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу. В Турции раскрыли детали подготовки встречи по "зерновому вопросу"

"Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", — сообщил Алтун.

По его словам, власти Турции "с осторожным оптимизмом смотрят на то, что вскоре можно будет добиться ощутимого прогресса в этом отношении".