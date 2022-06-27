МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Производство крупного рогатого скота на убой в РФ в 2022 году находится на уровне, сопоставимом с прошлогодним, однако есть предпосылки ожидать роста производства говядины. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Минсельхоз высказался о включении Coca-Cola в список параллельного импорта

Согласно данным Росстата, в 2021 году по сравнению с 2020 годом промышленное производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) выросло на 8,3%, до 345,2 тысячи тонн, в хозяйствах населения — снизилось на 2,4%, до 1,456 миллиона тонн.

"Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в этом году находится на уровне сопоставимом с прошлогодним. При этом сложившаяся структура рынка мяса и мясопродуктов позволяет прогнозировать увеличение производства говядины по итогам года", — говорится в сообщении.

По данным Национального союза производителей говядины, в 2021 году в РФ было произведено 1,66 миллиона тонн говядины. Однако глава союза Роман Костюк в мае говорил, что производство говядины в РФ в ближайшие годы может сокращаться: ее внутреннее потребление будут замещать более дешевые свинина и мясо кур.

В министерстве отметили, что проводят сбалансированную политику, учитывающую необходимость сохранения стабильных цен на продовольствие, а также рентабельности сельхозтоваропроизводителей, напомнив про беспрецедентные меры господдержки в текущем году.

"В частности, животноводам возмещаются затраты на производство продукции, приобретение молодняка, технологическую модернизацию объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования – производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветеринарных препаратов, строительство и модернизацию животноводческих комплексов", — говорится в сообщении.

В свою очередь стабилизации цен на говядину способствовало введение нулевых импортных пошлин, в результате чего удалось обеспечить доступность ее для российских потребителей и сдержать темпы роста цен на фоне значительного повышения себестоимости производства. "При этом снижения отпускных цен на крупный рогатый скот для убоя с начала года не наблюдается", — отмечается в сообщении.