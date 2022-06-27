МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Первая баржа с зерном готовится к отправке из порта Бердянска в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу украинского зерна"

"Организована работа Бердянского морского порта, и на сегодня уже идет загрузка первой баржи с зерном. На нее загрузят порядка 7 тысяч тонн, как только ее наполнят, она сразу же уйдет", — сообщил он.

По словам представителя администрации, работа местных властей позволила наладить рынок сбыта и организовать государственную компанию, которая уже приступила к реализации региональной сельхозпродукции в материковой части России.

Кроме того, район начал готовиться к сбору урожая, который в этом году немного запоздал из-за погодных условий. Как отметил Сигута, в первую очередь будет собран ячмень, затем — пшеница. Собранные в Мелитопольском районе зерновые будут поступать в Крым, регион уже наладил взаимодействие с элеваторами на полуострове, добавил он. Крым восстановит морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.