МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Россия увеличивает поставки продукции АПК на африканский континент — например, растет экспорт соевого и подсолнечного масла, зерна, а в целом на долю Африки приходится 12% российского аграрного экспорта. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства страны Сергей Левин. Refinitiv: страны Африки увеличили импорт нефтепродуктов из России

"Африка является крупным покупателей российского зерна и масложировой продукции: например, экспорт российского ячменя за последние пять лет увеличился более чем в два раза в физическом объеме. За период с января по апрель объем экспорта соевого масла в африканские страны вырос в 2,5 раза, подсолнечного — на 15%", — отметил Левин, выступая на конференции "Экспорт российской продукции АПК в страны Африки: стратегия успеха".

Отмечается, что по итогам 2021 года поставки в африканские страны продукции российского АПК составили 12% от общего объема всего аграрного экспорта, а представители министерства уже направлены в восемь африканских государств, уточнил замминистра.