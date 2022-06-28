ТБИЛИСИ, 28 июн — ПРАЙМ. Правительство Грузии приняло решение с 4 июля запретить на год экспорт пшеницы и ячменя с целью избежания их дефицита внутри страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства. Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за непогоды

"Учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке", — приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.

По данным пресс-службы, "запрет на экспорт вводится с 4 июля на год".