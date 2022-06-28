МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Болгарские аграрии опасаются, что решение Евросоюза отменить пошлины на импорт зерна из Украины "потрясет" сельскохозяйственную отрасль страны, передает Болгарское национальное радио. Грузия на год приостановит экспорт пшеницы и ячменя

Как отмечают фермеры, себестоимость их продукции уже заметно выросла из-за подорожания энергоносителей и удобрений.

По словам председателя Добруджанского союза зернопроизводителей Радостина Жекова, высокие цены на местную продукцию в комбинации с низкой стоимостью украинских товаров негативно отразится на болгарских производителях зерна и могут вызвать "потрясения" в отрасли, которые приведут к краху мелких хозяйств.

Евросоюз в мае временно отменил пошлину на импорт украинских товаров в ЕС. Как ожидается, это позволит Киеву нарастить экспорт и преодолеть трудности, с которыми столкнулись украинские экспортёры.