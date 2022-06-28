Болгарские фермеры испугались разорения из-за мер по поддержке Украины
Болгарские фермеры опасаются разорения из-за отмены пошлин на импорт украинского зерна
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Болгарские аграрии опасаются, что решение Евросоюза отменить пошлины на импорт зерна из Украины "потрясет" сельскохозяйственную отрасль страны, передает Болгарское национальное радио.
Как отмечают фермеры, себестоимость их продукции уже заметно выросла из-за подорожания энергоносителей и удобрений.
По словам председателя Добруджанского союза зернопроизводителей Радостина Жекова, высокие цены на местную продукцию в комбинации с низкой стоимостью украинских товаров негативно отразится на болгарских производителях зерна и могут вызвать "потрясения" в отрасли, которые приведут к краху мелких хозяйств.
Евросоюз в мае временно отменил пошлину на импорт украинских товаров в ЕС. Как ожидается, это позволит Киеву нарастить экспорт и преодолеть трудности, с которыми столкнулись украинские экспортёры.