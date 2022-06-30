МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что первое за несколько месяцев судно с зерном отплыло из порта Бердянска. Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне

По словам Балицкого, семь тысяч тонн зерна после нескольких месяцев простоя направились в дружественные страны с Бердянского морского торгового порта.

Отмечается, что безопасность судов с зерном обеспечивают корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.