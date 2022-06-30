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2022
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Первая партия зерна из Бердянска отправилась в дружественные страны
Сельское хозяйство
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Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что первое за несколько месяцев судно с зерном отплыло из порта Бердянска. По словам Балицкого, семь... ПРАЙМ, 30.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, зерно, запорожская область, бердянск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что первое за несколько месяцев судно с зерном отплыло из порта Бердянска.
По словам Балицкого, семь тысяч тонн зерна после нескольких месяцев простоя направились в дружественные страны с Бердянского морского торгового порта.
Отмечается, что безопасность судов с зерном обеспечивают корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.