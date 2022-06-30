МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил об обращениях фермерв с просьбой отправитьчерез порт Бердянска 1,5 миллионов тонн зерна, находящихся в элеваторах. Первая партия зерна из Бердянска отправилась в дружественные страны

По словам Рогова, в зернохранилищах и элеваторах находится до полутора миллионов тонн зерна, которое принадлежит частным фермерам и зернопроизводителям. "Начинаем получать заявки на отправку через порт Бердянска, так как все получилось, алгоритм отработан", — отметил он.