Запорожские фермеры хотят экспортировать зерно через Бердянск
Запорожские власти принимают заявки фермеров на отправку 1,5 миллионов тонн зерна через Бердянск
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил об обращениях фермерв с просьбой отправитьчерез порт Бердянска 1,5 миллионов тонн зерна, находящихся в элеваторах.
По словам Рогова, в зернохранилищах и элеваторах находится до полутора миллионов тонн зерна, которое принадлежит частным фермерам и зернопроизводителям. "Начинаем получать заявки на отправку через порт Бердянска, так как все получилось, алгоритм отработан", — отметил он.