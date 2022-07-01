МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, облегчающий ввод в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые используются не по назначению или с нарушениями требований земельного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента. Мишустин обозначил новые правила аренды госземли сельхозназначения

По данным Россельхознадзора, с 1 января 2020 года по 30 декабря 2021 года было выявлено 11 722 земельных участка, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением требований земельного законодательства. Основное количество выявленных нарушений связано с зарастанием земельных участков сорной, древесной и кустарниковой растительностью и неиспользованием земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.

Действующее законодательство в таких случаях позволяет применять процедуру принудительного изъятия земельных участков, но ее применение сейчас затруднено. Одна из главных причин — смена правообладателя земельных участков и отказ правообладателей от права собственности на участок до обращения в суд с требованием об изъятии земельных участков. По данным Россельхознадзора, смена правообладателя и отказ от земельного участка произошли по 1893 участкам, в отношении которых были выявлены нарушения требований законодательства.

Законопроект исключает возможность ухода от ответственности за нарушение земельного законодательства путем введения запрета на переход, прекращение права собственности на земельный участок из земель сельхозназначения и передачу участка в ипотеку. При этом уточняется механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, сокращается срок, по истечении которого они должны быть проведены. Данные изменения "позволят быстрее сменить правообладателей таких земель" и повысить эффективность их использования, пояснял ранее в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

Правительство также внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение сроков принятия решений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Некоторые из них явно избыточны и могут быть уменьшены за счет применения цифровых технологий и быстрого взаимодействия между ведомствами, считает премьер-министр. Теперь на принятие решения о выделении земли, по его словам, будет отведено 20 дней, при этом сокращаются сроки и на других этапах.

"Рассчитываем, что ускорение процедур позитивно скажется на темпах реализации бизнесом новых проектов, а вместе с ранее предпринятыми шагами в сфере ипотеки будет способствовать упрощению строительства индивидуального жилья нашими гражданами", — резюмировал Мишустин.