МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 июля запускает в опытную эксплуатацию государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС "Сатурн"). Правительство намерено облегчить ввод в оборот земель сельхозназначения

Система предназначена для контроля безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также борьбы с контрафактом. Среди прочей информации туда должны вноситься сведения о таких веществах и об операциях, связанных с их оборотом, кадастровые номера земельных участков, где они применяются, время их обработки, а также информация об обезвреживании и утилизации таких химикатов.

Опытная эксплуатация ФГИС "Сатурн" продлится до 31 августа 2022 года, а с 1 сентября, согласно постановлению правительства РФ, она будет введена в промышленную эксплуатацию. Оператором системы является Россельхознадзор. По состоянию на 29 июня территориальными управлениями ведомства в системе было зарегистрировано более 17 тысяч хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с использованием и оборотом таких веществ.

В настоящее время в ведении службы находится 11 информационных систем, предназначенных для прослеживаемости оборота животноводческой и растениеводческой продукции, помимо этого, для этих целей применяются и различные программы — идентификации сельскохозяйственных животных, электронного учета лабораторных исследований, автоматизации процессов оформления экспортных и импортных грузов и многие другие.

"Все вместе они создают совершенно новую информационную среду, позволяющую отследить историю любого предприятия, тем самым эффективно разграничивая добросовестный бизнес от правонарушителей, выявлением которых уже сейчас занимаются автоматизированные аналитические модули и искусственный интеллект", — отмечают в ведомстве.