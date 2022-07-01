МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. РФ начала эксплуатацию государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС "Зерно"), добровольное внесение данных в которую через месяц, с 1 сентября, уже станет обязанностью для аграриев. В Иране заявили о готовности участвовать в транспорте зерна в Черном море

ФГИС "Зерно" запускается для обеспечения прослеживаемости партий зерна (включая семена масличных культур) и основных продуктов его переработки, в том числе при закупках в интервенционный госфонд. В ней происходит оформление товаросопроводительных документов на партии такой продукции (СДИЗ), требующихся на каждом этапе ее движения — например, при перевозке, приемке, экспорте и так далее.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и анализа информации о производстве зерна и продуктов его переработки, об их перевозке, хранении и утилизации, в том числе при ввозе в РФ и вывозе с территории страны. Еще одна из функций — осуществление федерального госконтроля за качеством и безопасностью такой продукции.

Ввод в эксплуатацию будет поэтапным: с 1 июля начинается регистрация и добровольное внесение информации о партиях зерна для оформления СДИЗ и сведений для включения в реестр элеваторов; через месяц, с 1 сентября, эта процедура будет уже обязательной. Позже, с 1 января 2023 года, стартует следующий этап: сведения о продуктах переработки зерна сначала будут предоставляться на добровольной основе, а с 1 марта — в обязательном порядке.

Оператором ФГИС "Зерно" является Центр агроаналитики Минсельхоза РФ. Запуск системы позволит обеспечить контроль качества и безопасности сырья и произведенной из него продукции — как экспортируемого, так и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия, отмечали ранее в Минсельхозе. В свою очередь, государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.