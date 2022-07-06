МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев заявил, что уровень самообеспеченности продовольствием в регионах Дальнего Востока невысок, нужно развивать сельское хозяйство. Дальний Восток станет лидером по технологии добычи сырья, считает эксперт

"Уровень самообеспеченности в регионах Дальнего Востока пока невысок: овощами – 38%, мясом – 32%, молоком – 54%. Это всё довольно низкие показатели. Нам надо вместе поработать над развитием сельского хозяйства. В ряде регионов такой опыт есть. Давайте сегодня рассмотрим его, им поделимся, посмотрим, как нам быстрее двигаться вперёд", — отметил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Он напомнил, что произошел разворот всех логистических цепочек на Дальний Восток, что привело к существенному дефициту провозных мощностей. По словам Трутнева, сейчас в регионе ведется работа по налаживанию выпуска конечной продукции.