МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Союз экспортеров зерна ожидает, что РФ в 2022 году соберет 87,35 миллиона тонн пшеницы, а в течение 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставит на экспорт 40,3 миллиона тонн, говорится в материалах союза. Песков заявил о востребованности российского зерна

"Урожай 133,16 миллиона тонн зерна, в том числе 87,35 миллиона тонн пшеницы. Экспорт 50 миллионов тонн зерна (с учетом уже озвученного потолка экспорта), в том числе 40,3 миллиона тонн пшеницы", — следует из консенсус-прогноза на сезон 2022-2023 сельхозгода. Сами оценки повышены.

Союз экспортеров зерна объединяет 27 ведущих экспортеров страны, на долю которых пришлось 70% экспорта зерновых в прошедшем сезоне. Консенсус-прогноз учитывает оценку участников союза с учетом их доли на рынке (средневзвешенное значение).

Урожай ячменя оценивается в 19,39 миллиона тонн, его экспортный потенциал — в 4,18 миллиона тонн (без изменений), а по кукурузе оценки стали выше — урожай и поставки на экспорт могут составить 14,96 миллиона тонн и 3,8 миллиона тонн соответственно. Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"

Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.

Экспорт зерна в 2022-2023 сельхозгоду может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы, заявила в середине июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.