МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В этом году урожай пшеницы в ЕС, вероятно, снизится, поскольку засуха и экстремальная жара привели к сокращению урожайности в некоторых сельскохозяйственных регионах. Более благоприятные показатели урожайности в непострадавших районах не в силах изменить ситуацию, сообщил Reuters. Песков заявил о востребованности российского зерна

Многие пристально следят за созреванием урожая в ЕС, поскольку экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прерван из-за российской спецоперации. Таким образом, европейский блок стал важнейшим краткосрочным источником поставок для импортеров.

Уборочная кампания идет полным ходом. Урожай мягкой пшеницы в ЕС, как ожидается, составит 125,7 млн тонн в 2022 году, что на 3,4% меньше показателей прошлого года. Таков средний прогноз 13 аналитиков.